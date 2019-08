Une scène d’horreur s’est déroulée mercredi en plein jour dans le quartier de Fasanenhof au sud de Stuttgart. Un individu armée d’une épée à assassiné un Allemand de 36 ans devant des passants, en frappant sa victime à terre de nombreuses fois. Pendant que des passants filmaient la scène (!!) deux d’entre eux ont tenté, malgré les risques encourus, d’empêcher cet horrible crime mais ont dû reculer face aux menaces du meurtrier. Ce dernier a réussi à prendre la fuite et une chasse à l’homme a été lancée par la police. Il a été retrouvé et arrêté quelques heures plus tard. Il possédait des papiers d’identité syrienne mais selon le journal Stuttgarter Zeitung il s’agirait d’un Arabe palestinien qui possédait de faux-papiers d’identité.

D’après les premier éléments de l’enquête les deux hommes se connaissaient car ils étaient colocataires. La victime était également un migrant, d’origine kazakhe.

Photo capture écran