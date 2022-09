Hier soir (mercredi) avaient lieu les Victoires de la musique israéliennes (Prix Acoum). La soirée a été ponctuée de moments très émouvants avec des hommages aux artistes disparus cette année mais aussi le témoignage d’une reconnaissance à des grands noms de la chanson israélienne.

Un hommage particulièrement émouvant a été rendu à Tsvika Pik décédé il y a, à peine, trois semaines mais aussi au compositeur et chanteur Yoram Taharlev disparu cette année.

La chanson d’Ishay Ribo, »Sibat Hassibot », a été déclaré chanson la plus écoutée de l’année. Le chanteur après avoir interprété son titre sur scène a pris la parole: »C’est un grand mérite d’être là. Quand »Sibat Hassibot » est sorti, nous étions dans une période où tout était beaucoup moins clair, quelque chose dans notre confort habituel et dans la puissance de notre monde avait été ébranlé. Nous cherchions tous une stabilité, un vrai sens, nous cherchions un espoir et la raison (Siba). Dans cette crise, a soudain surgi le sentiment que quelqu’un nous entourait, quelque chose de plus grand que nous. Le fait que »Sibat Hassibot » a été la chanson la plus écoutée à ce moment-là, chanson dont le texte est, sans l’ombre d’un doute, rempli de foi, montre que nous avons, en tant que peuple, un dénominateur commun beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que nos opinions, que nos visions du monde. Cela prouve avant tout que la musique unit les coeurs ».

La chanteuse Yehoudit Kravitz a reçu un prix pour son oeuvre. Très émue, elle est montée sur scène et a expliqué qu’elle s’était faite rare ces dernières années parce qu’elle souffrait d’un trac exacerbé. »Je voudrais tellement avoir envie de remonter sur scène », a-t-elle confié.

La chanteuse Narkiss a également conquis le public avec sa chanson »Ole’het It’ha » qui a été élu chanson de l’année par la société israélienne des artistes.

Narkiss a fait techouva dans sa jeunesse et fait partie des expulsés du Goush Katif. Sur scène, elle a parlé de son parcours et a confié qu’elle n’aurait jamais pensé suivre un tel chemin et arriver au sommet.