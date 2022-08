Hier (dimanche) est décédé Tsvika Pik, un des plus grands noms de la chanson israélienne. Rony Akrich lui rend hommage.

Mes premiers pas en Israël s’accordaient aux sons de tes chansons, je ressentais en mon être profond cette lente et difficile métamorphose. Face au temps qui me faisait entendre ce peuple méprisé en mon cœur, cette terre persiflée par ma raison, tes notes me frappaient et se muaient en lettres, source de mots poignants.

Face à ces nouveaux espaces que je foulais jour après jour, ta mesure et ton tempo me portaient à l’allégresse, me faisaient virevolter et effleurer un sol qui devenait mien. Je ne connaissais ni ta langue ni ton langage et pourtant le son émanant de ta voix me transportait, l’émotion me confondait, je m’ancrais au creuset de tes couplets. Sous un ciel d’azur et une chaleur d’été torride je te fredonnais, ainsi m’accompagnais-tu, moi si seul en ce pays si étrange et si étranger. En mon âme et être se cache à jamais, le temps d’une chanson, un sentiment savoureux, une émotion passionnée, une fragilité toute personnelle.

« Je t’aime Léa » fut celle qui, sans en comprendre un traître mot, me prit par la main à la rencontre de mon devenir en Hébreu. Je voulais savoir et comprendre, je voulais connaître et saisir le sens, elle, fut exigeante, sans compromis, moi, bien décidé à empoigner la lettre et conjuguer son verbe. Nos échanges furent spartiates, mais la lutte en valut la chandelle, avec Léa je rencontrais Rach’el puis Yaakov, leurs amours, leurs emmerdes, enfin la Bible quoi! Le livre de chevet d’une histoire, d’une culture, d’une langue et d’une terre en éveil!!

Que ton souvenir soit béni a jamais Tsvika.