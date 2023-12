Aux alentours de 7h ce matin (lundi), le Hezbollah a tiré 8 roquettes sur le nord du pays en visant des localités civils et non des cibles militaires. Six ont été interceptées par la défense anti-aérienne, deux sont tombées dans des terrains vagues.

Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Tsahal riposte par des tirs d’artillerie.

Le journal ”Al Akhbar” identifié avec le Hezbollah a publié ce matin un article au sujet des développements à la frontière entre Israël et le Liban. D’après cet article, Israël aurait transmis au Hezbollah, par l’intermédiaire de la FINUL, un message très clair: ”tout ce qui bouge, militaire ou civil, dans un périmètre de 3 kilomètres de la frontière israélienne, est une cible légitime”.

Le Hezbollah aurait réagi en menaçant Israël d’appliquer le même principe du côté israélien, s’il mettait à exécution cette disposition.

Le Hezbollah exige un arrêt total des combats à Gaza, avant d’enivisager le moindre cessez-le-feu.

En outre, Israël exigerait du Hezbollah qu’il se retire derrière le fleuve Litani, comme le demande la résolution 1701 de l’ONU et sinon menace de détruire Beyrouth.

Toujours dans la presse arabe, il est rapporté que le Hezbollah ne serait prêt à se retirer derrière le fleuve Litani qu’à la condition que Tsahal se retire derrière Haïfa: ”Au sud de Haïfa, contre au nord du Litani”, titre le journaliste.

Hier, Tsahal a attaqué de nombreuses cibles du Hezbollah au Liban. Le Chef d’Etat-major, Herzi Halévy, s’est rendu à la frontière nord et a évoqué l’éventualité d’une guerre avec le Liban: ”L’Etat d’Israël n’a jamais considéré la guerre comme la première des solutions. Mais nous comprenons que la situation ici doit se terminer par un changement très clair sur le terrain. Parfois, dans des contextes très difficiles, la guerre est l’outil qu’il faut utiliser, avec toute la force nécessaire. Nous l’utilisons à Gaza, avec beaucoup de puissance et nous obtenons de bons résultats”.