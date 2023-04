Le message adressé par Ursula Von der Leyen, la présidente de la commission européenne, à Israël à l’occasion de ses 75 ans, a suscité la colère des Palestiniens en particulier et du monde arabe en général.

Rappelons que Von der Leyen avait notamment exprimé son admiration face aux Israéliens »qui ont littéralement fait fleurir le désert ».

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a publié un communiqué qui condamne sévèrement ces voeux: »Déclarer qu’Israël a fait fleurir le désert est de la propagande qui falsifie la riche histoire et la culture du peuple palestinien. Ces paroles légitiment l’occupation illégale et le régime d’apartheid et contribue à la négation de la nakba. La présidente Von der Leyen doit des excuses au peuple palestinien. L’adoption de la réthorique anti-palestinienne jette un doute sérieux sur l’engagement déclaré de l’Union européenne aux lois internationales et aux droits de l’homme ».

Ce message a ensuite été effacé du site officiel du ministère palestinien des Affaires étrangères. Il se pourrait que cela soit lié au fait que l’Union européenne vient de décider de renouveler son aide financière à l’Autorité palestinienne qui avait été gelée pendant deux ans, suite à des différends dont la question du contenu des manuels scolaires. En effet, après cette condamnation, le porte-parole de Von der Leyen a déclaré sur la BBC: »L’Union européenne est surprise du message du ministère palestinien des Affaires étrangères qui accuse la présidente de racisme. Nous demandons des explications aux autorités palestiniennes concernant leur réaction inacceptable ».

L’AP aurait donc préféré éviter une crise ouverte avec l’UE et a effacé la déclaration en cause.

Néanmoins, la colère palestinienne a été partagée par le monde arabe. Von der Leyen a été accusée d’avoir fait une déclaration raciste qui porte atteinte aux sentiments des Arabes et des Musulmans. En fait, le monde arabe en général et les Palestiniens en particulier ont été blessés par les propos de la présidente de la commission européenne qu’ils ont interprétés comme voulant dire que les Arabes n’ont jamais rien fait et qu’ils n’ont pas été capables de développer eux-mêmes la terre.