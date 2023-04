La présidente de la commission européenne, Ursula Von der Leyen, a adressé les voeux de l’Union européenne à Israël, à l’occasion de son 75e anniversaire. Alors que nous sommes habitués à des condamnations de la part de cette institution, ces voeux sont pour le moins chaleureux.

»Il y a 75 ans, un rêve s’est réalisé et le jour de la création de l’Etat d’Israël est arrivé ». Ces par ces mots que Von der Leyen a ouvert son message vidéo. Puis elle poursuit: »Après la plus grande tragédie de l’histoire, les Juifs ont enfin trouvé leur foyer sur la terre promise. Aujourd’hui nous fêtons les 75 ans de la démocratie la plus vivante du Proche-Orient. Vous avez fait fleurir le désert, littéralement, comme j’ai pu le voir de mes propres yeux lors de mes visites dans le Neguev, l’année dernière.

Aujourd’hui, nous fêtons aussi les 75 ans de l’amitié entre Israël et l’Europe. Nous partageons beaucoup de choses: culture, valeurs, des liens profonds. L’Europe et Israël sont faits pour être amis. Votre indépendance exprime aussi notre indépendance ».

Elle a conclu son message en hébreu: »Yom Ouledet Sameah » (Joyeux anniversaire).