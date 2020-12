Le ministère des Renseignements estime que l’accord de normalisation des relations entre Israël et le Maroc provoquera un essor des échanges économiques entre les deux pays pour la simple raison qu’ils étaient déjà importants, soit discrètement soit ouvertement. A la demande de leur ministre de tutelle Elie Cohen, les fonctionnaires du ministère ont produit un rapport sur les effets d’une telle normalisation avant encore qu’elle n’ait été officialisée.

Les exportations « ouvertes » israéliennes vers le Maroc atteignent environ 5 milliards de dollars par an et les importations atteignent 68 milliards de dollars ! Ces chiffres n’incluent pas les transactions militaires directes ou par l’intermédiaire de pays tiers dont le chiffrage est impossible à évaluer. Par ailleurs, le tourisme israélien vers le Maroc est en progression constante et la réciprocité sera au rendez-vous grâce à cette normalisation et à l’ouverture de lignes aériennes directes entre les deux pays.

Le texte de l’accord de normalisation entre les deux pays stipule en substance : « L’accord politique officiel conclu entre Israël et la Maroc permettra l’approfondissement des relations économiques avec l’accent sur les domaines de l’énergie (gaz et énergies renouvelables), de l’agriculture, de l’irrigation, de l’alimentation, du commerce et du tourisme. Les relations officielles entre les deux pays ouvriront la porte à un tourisme entrant marocain en Israël avec un accent sur le tourisme religieux sur les lieux saints de l’Islam. Les accords commerciaux entre Israël et le Maroc augmenteront l’ampleur des échanges dans le domaine de l’agriculture, des produits alimentaires manufacturés, de l’habillement et du textile, du fer et de l’acier ainsi que des services ».

Le ministre Elie Cohen, qui fut également ministre de l’Economie dans le précédent gouvernement a déclaré : « L’établissement des relations officielles entre le Maroc et Israël constitue un pan supplémentaire et important dans les relations entre Israël et le monde arabe, et d’autres pays du monde musulman et d’Afrique suivront ce mouvement. Le Maroc est l’un des pays les plus importants et influents d’Afrique et le renforcement des liens avec ce royaume sera bénéfique à nos deux pays, dans la sécurité, l’économie et bien d’autres domaines. Je remercie le président américain Donald Trump et le Premier ministre Binyamin Netanyahou pour ce nouveau succès politique historique ».

Sur le plan sécuritaire et des renseignements, le Maroc a beaucoup à gagner du rétablissement des relations avec Israël, même si en ce domaine, les liens n’ont jamais vraiment cessé et sont restés dans l’ombre. Le Maroc avait une nouvelle fois rompu ses relations avec l’Iran en 2018 après des révélations indiquant que Téhéran avait fourni des armes au Front Polisario, le mouvement indépendantiste sahraoui au Sahara occidental, soutenu par l’Algérie. Ces armes avaient été fournies par le Hezbollah.

