Les premiers sondages réalisés après l’annonce de Gideon Saar indiquent une chute supplémentaire dans les intentions de vote en faveur de Bleu-Blanc qui se situent désormais autour de 6-7 sièges ! Bleu-Blanc est déjà en proie à de fortes tensions internes quant à l’attitude à adopter face au Likoud et à Binyamin Netanyahou, mais ce changement dans la carte politique israélienne commence à menacer le leadership de Benny Gantz sur le parti qui ne se distingue déjà pas par une réussite particulière.

Selon le journal Israël Hayom, des voix de plus en plus fortes se font entendre pour remplacer Benny Gantz et provoquer un électrochoc que l’on espère salutaire en vue de prochaines élections. Certains au sein du parti considèrent désormais que seul le remplacement de Benny Gantz pourra sauver Bleu-Blanc.

En témoignent ces propos d’un haut responsable de Bleu-Blanc – qui a préféré rester anonyme : « Les informations de plus en plus nombreuses quant à une absence de leadership au sein de Bleu-Blanc, les sondages qui nous annoncent une chute dramatique autour des six sièges ainsi que l’inaptitude de Benny Gantz à être Premier ministre nous obligent à emprunter une nouvelle direction et de procéder à un changement au sommet du parti. Bleu-Blanc doit impérativement rester une alternative au pouvoir actuel. Et avec la configuration actuelle au sommet du parti, cette option semble grandement remise en question ». Un autre responsable du parti s’exprime de manière similaire : « Bleu-Blanc avait été créé pour remplacer le pouvoir de Binyamin Netanyahou. Mais pour se faire il faudra décider qui dirigera le parti dans un proche avenir ».

Si les sondages se confirment dans les semaines à venir, les tensions n’iront qu’en s’aggravant au sein du parti, et Gaby Ashkenazy tout comme Avi Nisenkorn sont aux aguets…

Photo David Cohen / Flash 90