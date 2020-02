Au nom de l’ancien député druze Akram Hasson, des avocats ont adressé une lettre au conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit pour lui demander de lever sans délai le secret sur les enregistrements de l’ancien chef d’état-major Gaby Ashkenazy. Selon l’ancien député, Gaby Ashkenazy aurait déclaré un jour: « Il s’agit d’une communauté de menteurs et d’escrocs et il ne faut en aucun cas leur faire confiance. Il sont tellement menteurs qu’ils sont capables de passer sans problème le détecteur de mensonges et il ne faut surtout pas leur donner de postes importants dans l’armée ».

Lors d’un meeting électoral, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a évoqué cette affaire: « J’ai entendu que Gaby Ashkenazy a dit des choses révoltantes sur nos frères druzes qui ont scellé leur destin à celui de nos soldats. Je leur dois la vie et je n’oublierai pas. J’ai combattu avec eux, je les ai envoyés au combat et j’ai rendu visite aux familles endeuillées. Entendre un chef d’état-major dire de telles choses sur eux est choquant. Je dis à Benny Gantz et Gaby Ashkenazy que c’est une honte ». Il a réitéré son appel au conseiller juridique du gouvernement.

Gaby Askenazy nie formellement avoir tenu de tels propos. Mais pour le savoir, il faudrait que le conseiller juridique lève le secret sur tout le matériel enregistré non encore dévoilé dans lequel il est également personnellement concerné dans le cadre de l’Affaire Harpaz…

Photo Moshé Shaï / Flash 90