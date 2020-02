Le nouveau service révolutionnaire ‘Maccabi RED’ développé par la Maccabi permet à ses adhérents d’être soignés près de chez eux et d’échapper aux inconvénients de l’hôpital, parmi lesquels le risque d’infection nosocomiales.

Chaque année, des centaines de milliers d’Israéliens se rendent aux urgences pour une coupure nécessitant des points de suture, un corps étranger dans l’œil ou une fracture et doivent attendre longtemps avant d’être soignés… Selon les données du ministère de la Santé, il s’agit d’une attente de 4 heures en moyenne. Grâce à une initiative sans précédent en Israël, Maccabi a déployé dans tout le pays un réseau de médecins qui traitent ce type de cas urgents. Selon les estimations, ce nouveau service permettra chaque année de faciliter la vie de centaines de milliers de patients qui seront traités en urgence tout près de chez eux au lieu d’aller à l’hôpital.

Comment ça marche ?

Sur l’application Maccabi, cliquez sur le bouton « Réfoua Dehoufa – « רפואה דחופה puis choisissez le type d’urgence auquel vous vous trouvez confrontés. En fonction de l’identification de votre localisation et du problème rencontré, l’application vous propose le médecin adapté et compétent qui pourra vous recevoir et vous traiter en urgence dans l’heure, au lieu d’aller à l’hôpital et d’être exposé aux infections. Dans tout le pays, des centaines de médecins ‘RED’ assurent ce service dont des milliers de personnes ont déjà bénéficié. A Jérusalem et ses environs, une quarantaine de médecins, ORL, médecins de famille, pédiatres, gynécologues, ophtalmologues, orthopédistes etc. … sont mobilisés pour répondre aux urgences journalières.

Selon le Dr. Sheli Shumilov-Kipler, directrice de Maccabi RED à Jérusalem et dans la région de la Shféla : « Les patients sont agréablement surpris par ce service, qui leur apporte une réponse immédiate et de proximité, leur évite d’aller jusqu’aux urgences et d’y attendre des heures. Les autres patients qui ont pris rendez-vous et attendent leur tour acceptent cela très volontiers car ils savent bien qu’une personne ayant besoin de points de suture ou avec un autre problème urgent doit recevoir une aide immédiate. Ils comprennent également que demain, ils pourraient eux-mêmes avoir besoin d’un service d’urgence et de la même solidarité. »

Les données du pilote réalisé par Maccabi au cours des derniers mois montrent que la plupart des demandes adressées à Maccabi RED ont reçu une réponse dans l’heure suivante. De même, sur 10 personnes qui ont consulté un médecin de RED, 9 n’ont pas eu besoin d’aller aux urgences et ont pu recevoir leur traitement dans le centre médical Maccabi.

Et la donnée la plus significative : sur 10 000 patients traités jusqu’à présent, environ 80 % des cas justifiaient un traitement d’urgence (selon les critères du ministère de la Santé). Ce qui veut dire que des milliers de personnes ont évité une attente éprouvante dans les hôpitaux, ainsi qu’une exposition à diverses infections.

La Maccabi précise que les médecins de Maccabi RED reçoivent durant les heures d’ouverture de ses dispensaires, de 8h00 à 18h00 du dimanche au jeudi, et le vendredi de 8h00 à 12h00. En dehors de ces horaires, vous pouvez faire appel aux centres d’urgence Terem, à la centrale d’appel d’urgence qui fonctionne 24h/24 et vous met immédiatement en relation avec une infirmière urgentiste en composant le *3555. Sur Jérusalem, un médecin de garde est également disponible au centre Guivat Mordehaï tous les soirs de 19h00 à 22h00 (y compris le Motsé Shabath) et le vendredi matin de 8h00 à 12h00, et ce, sans rendez-vous !

Pour plus d’information, ou pour nous rejoindre : Contactez-nous : 058 663 41 20

french@mac.org.il