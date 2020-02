Le Hamas a fait savoir à Israël par les intermédiaires – Egypte, Qatar et Onu – qu’il exige d’ici mercredi matin la levée de toutes les sanctions prises par Israël suite à l’escalade de la violence de lundi, soit: réouverture totale des points de passages d’Erez et Kerem Shalom, autorisation des commerçants et ouvriers gazaouis à retourner en territoire israélien et rétablissement du périmètre de pêche. Un test pour la crédibilité du ministre de la Défense Naftali Benett qui mardi soir encore sur la chaîne Hadashot 12 affirmait avec conviction « qu’avec lui, ce ne sont pas le Hamas ou le Jihad Islamique qui dicteront la loi ».

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90