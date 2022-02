La guerre en Ukraine nous ferait presque oublier notre quotidien. Les querelles qui nous animaient hier demeurent pourtant toujours aussi importantes.

Ainsi par exemple, les reproches qu’exercent régulièrement les dirigeants de Judée-Samarie à l’encontre du gouvernement en général et du Premier ministre en particulier, ne s’estompent pas, au contraire.

Dans une interview donnée à Aroutz 7, le président du conseil de Yesha, David Elhayani n’a pas mâché ses mots : »Le conseil de l’administration civile qui doit se réunir tous les trois mois pour programmer les autorisations de construction, ne s’est réuni qu’une fois depuis que le gouvernement est en place. La dernière fois, il s’était réuni en retard en raison de grèves du personnel mais cette fois, nous n’avons aucune explication. Si aucune construction n’est décidée, la signification est simple, cela revient à geler les constructions en Judée-Samarie. Si tel était le cas, le gouvernement tomberait ».

Elhayani est membre de Tikva Hadasha, le parti de Guidon Saar et il ne peut concevoir que les députés de son parti ainsi que ceux de Yamina acceptent un tel état de fait.

Pour lui, le blocage vient du ministre de la Défense, Benny Gantz, qui de fait a autorité sur les contrées de Judée-Samarie. »Le ministre de la Défense dirige un gouvernement dans le gouvernement. Il rencontre Kamala Harris, reçoit Abou Mazen chez lui à la maison, etc. Benny Gantz qui s’était taillé l’image d’un homme fiable est en train de perdre cette confiance à mes yeux ».

Ce qui vient encore renforcer cette amertume chez Elhayani est l’utilisation que le ministre de la Défense a décidé de faire des postes supplémentaires attribués à l’administration civile de Judée-Samarie. Cette augmentation de moyens fait partie de l’accord de coalition et avait été exigée par Tikva Hadasha dans le but de mieux combattre les constructions illégales des Palestiniens en territoires C. Or, une bonne partie de ce personnel a été affecté à la surveillance des constructions juives dans ce que l’on appelle »les jeunes implantations » afin de sanctionner les présidents de région qui les autoriseraient. « On nous menace comme si nous étions les derniers des délinquants », s’est plaint David Elhayani.

Le président du conseil régional de Bet El, Shay Alon, s’est lui aussi élevé contre le gouvernement et plus particulièrement contre le premier ministre aujourd’hui (dimanche). Dans une lettre adressée à ce dernier il exprime la déception des »habitants de Judée-Samarie face au gouvernement que vous dirigez et la voie que prennent les ministres, comprenant des calomnies et l’abandon de la sécurité. En tant que personne qui prétend représenter le camp nationaliste au sein de la coalition et la conduire »dix degrés plus à droite », vous devriez faire preuve d’une envie et d’une intention réelle de venir faire une visite dans ces régions ».

Pour Alon, le fait que Bennett n’ait pas effectué une seule visite en Judée-Samarie depuis qu’il est assis dans le fauteuil de Premier ministre en dit long sur sa vision des choses.

»Le fait que vous ignoriez totalement la Judée-Samarie sera gravé à jamais et restera à votre nom dans le livre des chroniques du peuple d’Israël ».

Alon conclut sa lettre par une injonction : »Monsieur le premier ministre, resaisissez-vous! Revenez aux sources et aux fondamentaux et recommencez à agir pour le juste projet de peuplement de Judée-Samarie. Le premier pas dans ce sens sera une visite dans les territoires de la terre historique d’Israël pour entendre les défis quotidiens auxquels font face les habitants ».