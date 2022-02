Samedi soir, l’ambassade d’Ukraine en Israël appelait ses ressortissants qui vivent en Israël à se porter volontaires pour prendre les armes et défendre leur pays d’origine. Le post sur les réseaux sociaux a ensuite été effacé, mais de nombreux Israéliens d’origine ukrainienne ont répondu à l’appel.

C’est le cas d’Edouard, 32 ans habitant de Tel Aviv, qui est né en Ukraine. Ses grands-parents, ses oncles et tantes vivent encore là-bas. Répondant à la chaine israélienne 13, il s’est montré déterminé : »Ils ont besoin de combattants, et je suis prêt à le faire. Je suis prêt à me former à la manipulation de leurs armes et à partir au combat ».

Et il n’est pas le seul. Beaucoup d’autres jeunes d’origine ukrainienne souhaitent aller se battre pour sauver le pays de leur naissance, d’autres aussi proposent une aide humanitaire. Les volontaires ne manquent pas.

Pour l’heure, l’ambassade d’Ukraine n’a pas encore donné suite à ces propositions.

Dans le même temps, un groupe d’Ukrainiens, en voyage découverte en Israël avec Taglit, se retrouvent coincés en Israël depuis le début du conflit et la fermeture des espaces aériens.

Le groupe, constitué de 15 personnes entre 28 et 34 ans, devait repartir jeudi dernier, après un séjour de 10 jours en Israël. A l’aéroport, une fois toutes les formalités effectuées, on leur a annoncé que leur vol était annulé.

La responsable du groupe, elle-même mère de deux enfants, explique que dans son groupe la majorité des personnes sont des jeunes parents. »Quand nous avons vu sur Internet que les forces russes s’approchaient de Kiev, nous avons commencé à avoir très peur. Certains se sont mis à pleurer. Ceux qui n’ont pas d’enfants en Ukraine préfèrent rester en Israël mais pour les parents c’est très difficile ».