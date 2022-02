L’année qui vient de s’écouler marque un important rebond des transactions immobilières en Israël.

Près de 150000 unités de logement ont été acquises en 2021. Il s’agit d’un record historique qui dépasse de 27% le record précédent atteint en 2015. Un chiffre qui est, par ailleurs, supérieur de 40% à celui de 2020.

La bonne santé du marché immobilier israélien a pourtant connu un coup d’arrêt sur le dernier mois de l’année 2021. En cause, l’augmentation de la taxe à l’achat entrée en vigueur au début du mois de décembre dernier. Cette décision a freiné les ardeurs des investisseurs. Ainsi en décembre 2021, le nombre de transactions immobilières a baissé de 35% par rapport à novembre de la même année et de 12.5% par rapport à décembre 2020.

Si l’on entre dans le détail, on constate que cette baisse atteint les 82% au sein des investisseurs entre novembre et décembre 2021 et de 52% entre décembre 2020 et décembre 2021.

Les experts économiques constatent que cette baisse est identique à celle qui avait été observée en juin 2015, lorsque la taxe à l’achat avait aussi été augmentée.

Parallèlement, le nombre d’acquisition d’un premier bien n’a lui que peu diminué.

Ces chiffres n’ont donc pas empêché 2021 d’être une année record en matière d’immobilier.