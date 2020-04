Le chef terroriste Abou Mazen a assisté à une cérémonie en souvenir d’un ancien collègue, Abou Jihad, alias Khalil al-Wazir, l’un des fondateurs du Fatah, éliminé à Tunis le 12 avril 1988 par un commando venu d’Israël.

Dans son discours, le chef de l’Autorité Palestinienne a dit: « Ce grand leader que fut Khalil al-Wazir représente une tradition et un exemple d’appartenance au combat en faveur d’une Palestine libre et indépendante. Il constitue une source d’inspiration pour chaque combattant de la liberté comme il l’a été pour tous les combattants qui ont versé leur sang pour la concrétisation des aspirations nationales de leur peuple(…)En ce jour, nous nous souvenons aussi de trois de nos leaders, Abou Youssef, Kamal Adwan et Kamal Nasser, qui ont trempé dans leur sang la lutte de notre peuple et leur volonté de liberté et d’indépendance, et ont souligné que c’est la persévérance de notre peuple et la fidélité à ses valeurs nationales qui nous permettront d’accéder à l’indépendance de notre Etat avec Jérusalem-Est comme capitale… »

Puis vint un paragraphe qu’il convient de bien retenir: « L’Histoire du Fatah, du peuple palestinien et de ses martyrs a débuté avec ses saints parmi les saints, Abou Amar (Yasser Arafat), Abu Ayad, Abou Youssef Al-Najar ainsi que des milliers d’autres qui ont accompli des hauts faits glorieux et ont sanctifié par leur sang l’identité palestinienne. Ils ont conclu une alliance au début de la révolution, depuis le 1er janvier 1965, qui durera jusqu’à ce que le drapeau de la Palestine flotte sur Jérusalem et ses lieux saints… »

1965 ? Deux ans avant la Guerre des Six jours? Et alors que Jérusalem-Est, la Judée et la Samarie étaient occupés par la Jordanie?

Deux ans qui font toute la différence entre les objectifs réels de la « cause palestinienne » et l’emballage dans laquelle elle exportée vers une communauté internationale faussement naïve.

