Confortablement assis dans leur fauteuil, la présidente de la Cour suprême Esther Hayut et le juge Hanan Meltzer ont critiqué l’application digitale du Shin Bet utilisée actuellement pour suivre les mouvements de malades du Corona afin de voir avec qui ils ont été en contact. Il faut rappeler que cette méthode est sur une base volontaire, qu’elle a fait ses preuves et qu’elle est employée dans le cadre strict des décrets d’urgence. La présidente Esther Hayot a dénoncé le fait que depuis le début de l’utilisation de cette application « aucune méthode alternative n’a été cherchée » et s’est inquiétée du fait qu’elle puisse rester en vigueur durant des mois.

Mis à part cette nouvelle manifestation de déconnexion entre la Cour suprême et la réalité sur le terrain, il faut noter un point positif qu’a d’ailleurs relevé le ministre Yariv Levin: pour la première fois, le débat sur cette question a été filmé. Yariv Levin, fervent partisan d’une réforme de la Cour suprême vers plus de transparence et de représentativité mais moins d’activisme, a déclaré: « Bravo! Le besoin de démocratie ne se rassasie jamais. En 2013, j’avais déjà déposé une proposition de loi visant à plus de transparence des processus judiciaires, notamment avec la possibilité de filmer, enregistrer et diffuser des séances à la Cour suprême, mais ceci avait été repoussé à plusieurs reprises par les juges de cette même instance. Je suis heureux de voir qu’après sept ans, la cour a ouvert les yeux et a compris qu’une séance en direct vaut plus qu’une image qui elle-même vaut plus que mille mots ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90