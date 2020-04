Le député Ofer Shelah, de l’aile gauche de Yesh Atid, ne cesse d’exprimer sa rancoeur après le départ de Benny Gantz et l’implosion de Bleu-Blanc. Alors il se « lache ». Il explique comment s’est construit le « projet Bleu-Blanc » : « La leçon de ce ratage est la suivante : nous avons pris deux généraux qui ne s’étaient pas exprimés depuis qu’ils avaient quitté l’uniforme, l’un, Gaby Ashkenazy, qui n’avait rien dit depuis 2011, et l’autre Benny Gantz, qui n’avait rien dit depuis 2015. On s’était dit ‘prenons-les justement parce qu’ils ne disent rien, comme ça ils ne se disputeront avec personne. Utilisons leur popularité dans le cadre d’une campagne électorale où ils parleront le moins possible, et ainsi nous gagnerons'(…)Je rappelle que nous avons aussi utilisé Yoaz Hendel et Tsvika Hauser pour engranger des voix à droite. Cela ressemble à une belle réalisation artistique, mais pas du tout à un parti politique… »

Photo Miriam Alster / Flash 90