Le virus mutant du Covid19 est présent en Israël ! Le Premier ministre l’avait évoqué mardi soir dans sa conférence de presse, le ministère de la Santé l’a officiellement annoncé mercredi : des tests effectués au laboratoire épidémiologique central du ministère ont permis de détecter quatre cas de virus du Corona semblables à celui qui est apparu cette semaine en Grande-Bretagne. Trois parmi les quatre porteurs revenaient de ce pays et se trouvent actuellement dans des hôtels de confinement. La décision de fermer rapidement le ciel a donc été prise à bon escient et dès mercredi 22h00 tout Israélien qui reviendra de l’étranger sera envoyé en hôtel de confinement quelle que soit sa provenance, ou exceptionnellement à domicile sur évaluation par une commission. Par ailleurs seront autorisés à être en confinement à domicile : les personnes âgées, les femmes enceintes en grossesse avancée, les mineurs voyageant seuls et les personnes nécessitant des soins particuliers.

D’ici quelques jours, il sera possible de savoir si les vaccins actuellement utilisés sont efficaces contre cette nouvelle version du Covid19. Le Premier ministre avait indiqué mardi soir qu’après s’être entretenu avec des spécialistes à l’étranger, la réponse sera probablement positive, mais a précisé qu’il faudra attendre les confirmations officielles.

Les propositions du ministère de la Santé pour les jours qui viennent :

Face à la recrudescence de la contamination, le ministère de la Santé a fait savoir mercredi quelles sont ses recommandations concernant les mesures urgentes à prendre et qui seront discutées lors du prochain conseil interministériel du Corona :

Confinement général de trois semaines

Fermeture de tous les commerces (sauf commerces indispensables)

Limitation de mouvement à 1 km du domicile

Fermeture complète du système éducatif

Conditions de sortie du confinement : moins de 1000 nouveaux cas par jour et taux de contamination inférieur à 1. (Une personne en contamine au maximum une seule autre)

Photo Pixabay