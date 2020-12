L’Institut Direct Polls a réalisé un sondage auprès des adhérents du Likoud pour le site Aroutz 7 afin de savoir qui est le favori pour succéder un jour à Binyamin Netanyahou et qui est le plus populaire parmi les ministres et députés. De manière surprenante, c’est la même personnalité qui ressort de manière récurrente et qui est aussi…la plus récente au parti : Nir Barkat, l’ancien maire de Jérusalem.

FAVORI POUR SUCCEDER A BINYAMIN NETANYAHOU :

Nir Barkat : 39,2%

Amir Ohana : 18,7%

Israël Katz : 9,9%

Avi Dichter : 9,9%

Yuli Edelstein : 8%

Miri Reguev : 6,8%

QUELLES SONT LES CINQ PERSONNALITES QUE VOUS AIMERIEZ VOIR DANS LE HAUT DE LA LISTE LIKOUD :

Nir Barkat : 58%

Amir Ohana : 54%

Yariv Levin : 43%

Avi Dichter : 38%

Israël Katz : 35%

Yoav Galant : 31%

Yuli Edelstein : 28%

Micky Zohar : 23%

David Amsalem : 21%

Yuval Steinitz : 17%

Elie Cohen : 16%

Dany Danon : 15%

Haïm Bibas : 15%

Zeev Elkin : 14%

Tsahi Hanegbi : 13%

Ofir Akounis : 12%

Guila Gamliel : 6%

QUELLES SONT LES PERSONNALITES (MIS A PART NETANYAHOU) SUSCEPTIBLES D’ATTIRER LE PLUS DE VOIX DE DROITE VERS LE LIKOUD FACE à GIDEON SAAR ET NAFTALI BENETT ?

Nir Barkat : 30%

Amir Ohana : 13%

Miri Reguev : 7%

Israël Katz : 7%

Haïm Bibas : 6%

Avi Dichter : 5%

Yariv Levin : 4%

Yuli Edelstein : 4%

Tous les autres se situent entre 2% et 1%. Ofir Akounis ferme la marche avec 0%!

Les personnes interrogées sont également favorables à 62,3% à des primaires pour la liste du Likoud en vu des prochaines élections contre 23,8% qui y sont opposés.

Photo Gili Yaari / Flash 90