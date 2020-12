Combien de temps encore allons nous supporter de ne pas pouvoir vivre normalement dans notre pays ?

Attendre le bus, faire son jogging, ou rentrer simplement chez soi en voiture, c’est se mettre en danger de mort ?

Combien de temps encore devons nous supporter de souffrir et pleurer des familles qui explosent ?

Comment se fait-il que nous laissions des porteurs de haine assoiffés de sang juif s’introduire comme bon leur semble dans notre vie ?

Où est donc passée notre dignité ?

Qu’est donc devenu notre droit à

l’existence ?

Après avoir été décimés par communautés entieres durant la Shoa, par toutes les nations confondues et maintenant enfin revenus sur notre terre, nous devons encore affronter la haine ?

Qu’est-ce qui nous empêche d’affirmer notre identité envers nous même et envers les nations du monde?

Y’a t’il une honte à être soi ? Devons nous nous excuser d’être juif et de vouloir vivre en paix dans notre beau pays ?

Ou est passée notre conscience et notre lien avec les generations précédentes qui n’ont pu que rêver et prier notre retour à Jérusalem ?

Combien de temps encore allons nous jouer le jeu des politiciens de tous bords au point de trahir notre identité et laisser chaque assassin potentiel concrétiser son acte barbare ?

Apprenons à etre ensemble, face à tous ceux qui remettent notre existence en question. Ils se trouvent en dehors de nos frontieres et aussi à l’intérieur de notre peuple.

Être ensemble c’est reconnaitre son identité et prendre la responsabilité de ce qu’elle représente.