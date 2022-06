En Israël mais aussi dans d’autres pays du monde, on recommence à parler du Corona. Le nombre de cas positifs est en augmentation ces dernières semaines.

Il n’y a qu’à voir à la Knesset, de nombreux députés et ministres sont positifs: Orit Struk, députée Hatsionout Hadatit, le ministre de la Santé Horowitz ou celui de la Sécurité Intérieure Bar Lev, le député Avoda, Guilad Kariv, pour ne citer qu’eux.

Cette recrudescence est liée à l’apparition de deux nouveaux variants, BA.4 et BA.5, qui sont observés par les experts depuis quelques temps. Ils ressemblent à l’Omicron qui est le dernier que nous ayons connu en Israël. Pour le moment, on ne connait pas le degré de dangerosité de ces nouveaux venus, mais on peut affirmer qu’ils sont très contagieux.

Le vaccin serait, en revanche, efficace contre les formes graves, comme le prouvent les cas observés en Afrique du Sud.

A ceux qui se demandent jusqu’à quand le virus continuera à muter, les experts de la santé dans le monde estiment que lorsque 90% de la population sera vaccinée, il finira par disparaitre complètement. Notons que nous sommes encore loin de ce chiffre puisque seuls 15% de la population mondiale a été vaccinée pour l’instant.

Face à cette recrudescence, le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, a réuni en urgence les experts de son administration. Il est recommandé aux personnes fragiles et âgées de porter un masque et une campagne de sensibilisation autour du Corona va être relancée. L’obligation d’isolement pour les personnes positives qui aurait dû être levée, à la fin du mois, sera probablement reportée. Toutefois, il n’est pas question de restrictions particulières sur l’ensemble de la population.