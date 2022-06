La guerre fait toujours rage en Ukraine et en Israël, on préfère ne pas prendre position clairement en faveur d’un camp plutôt qu’un autre, pour des raisons stratégiques et sécuritaires. Il est important pour le pays de conserver de bonnes relations avec les deux parties, et notamment la Russie qui contrôle l’espace aérien syrien. Elle permet le passage des avions de chasse israéliens.

Dès les premiers jours de la guerre, le gouvernement ukrainien a reproché à Israël son manque de soutien, notamment concernant la livraison d’armes et de matériel de défense. Contrairement aux puissances occidentales, l’Etat hébreu s’est toujours refusé à livrer ce genre d’équipements à l’Ukraine, dans un souci d’équilibre entre les deux forces en présence.

En revanche, Israël a envoyé des tonnes de matériel humanitaire et médical, il a fait fonctionner un hôpital de campagne à la frontière ukrainienne pendant des semaines et a pu sauver de très nombreuses personnes. En outre, l’Etat d’Israël a ouvert ses frontières à des milliers de réfugiés ukrainiens, dont une partie ne sont pas bénéficiaires de la loi de Retour.

Lors d’une conférence tenue aujourd’hui (mardi), l’ambassadeur d’Ukraine en Israël a sermonné Israël, et ce n’est pas la première fois depuis le début du conflit.

»Nous demandons à Israël des équipements de défense du niveau du Dôme de fer. De la même façon qu’Israël défend ses citoyens qui vivent en bordure de Gaza contre le feu du Hamas, nous voulons défendre nos citoyens contre les bombardements qui les touchent et mettent leur vie en danger. Nous voyons que les habitants d’Israël nous témoignent leur soutien. Le gouvernement aussi fait preuve d’empathie mais uniquement dans les mots. Lorsqu’il s’agit d’agir, c’est tout à fait autre chose. Nous sommes déçus par la mobilisation du gouvernement israélien envers l’Ukraine. Ce dont nous avons le plus besoin c’est d’un système anti-missiles pour protéger nos citoyens ».

Il a ajouté: »En Israël, on aime s’enorgueillir que l’un d’entre vous, un Juif, est devenu un leader mondial populaire, le Président Zelensky. Mais je peux vous dire, que dans les cercles fermés, il exprime sa grande déception face à Israël, ses attentes étaient beaucoup plus grandes ».

Il a appelé Israël à se placer du »bon côté de l’histoire, comme l’ont fait les démocraties occidentales ».