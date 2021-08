Après l’attaque contre le pétrolier Mercer Street dans le détroit d’Oman, l’Iran est à nouveau mis sur la sellette. Le ministre de la Défense Benny Gantz a tenu des propos sans ambiguïté, annonçant une réaction israélienne : « L’Iran sous la présidence du ‘bourreau’ qui va prendre ses fonctions sera encore plus dangereux pour le monde et destructeur pour la région qu’il ne l’était auparavant. Il va devenir une menace existentielle pour Israël. L’attaque contre le pétrolier Mercer Street qui a entraîné la mort de deux hommes d’équipage constitue le franchissement d’un cap dans l’escalade. C’est la raison pour laquelle nous devons agir contre l’Iran qui est en train de dissoudre la stabilité du Moyen-Orient et arme les milices terroristes avec des drones en Irak, au Yémen et dans d’autres pays. Il ne s’agit pas d’une menace future mais d’une menace concrète et immédiate ».

De leur côté, les Iraniens avertissent en cas d’action quelconque de la part d’Israël. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh a prévenu que « l’Iran répliquera immédiatement et durement à toute agression ». De son côté, Mahmoud Abbaszadeh Meshkini, le porte-parole de la commission de Sécurité nationale au parlement iranien a déclaré « qu’une action militaire contre l’Iran pourrait menacer l’existence de l’Etat d’Israël car cet Etat n’est pas assez grand pour se permettre de mettre en application ses menaces contre l’Iran ».

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90