L’attentat perpétré cet après-midi (lundi) à Jérusalem près du marché Mahané Yehouda a fait huit blessés dont un grave.

Le terroriste a été tué par un passant qui était armé. Il s’agit d’un arabe israélien de 39 ans, père de 5 enfants et originaire du quartier de Beth Tsafafa.

Il était connu de la police pour avoir commis par le passé plusieurs infractions pour des motifs »psychologiques et nationalistes ».

L’attentat s’est produit au moment de l’ouverture des cérémonies de Yom Hazikaron à Yad Labanim à Jérusalem. Le Premier ministre a déclaré, lors de son intervention: »Il y a quelques minutes, non loin d’ici, il y a eu une autre tentative d’assassinat de citoyens israéliens. Cette attaque terroriste, à cet endroit, à cette heure, nous rappelle que la terre d’Israël et l’État d’Israël sont acquis à travers de nombreuses épreuves et souffrances.

Ces attentats terroristes viennent avec l’espoir qu’ils vont nous vaincre et nous déraciner d’ici, et s’ils le pouvaient, ils nous assassineraient tous. Mais ils ne nous vaincront pas ; nous sommes plus forts. Nous avons établi un État exemplaire avec une armée et une police exemplaires, à un prix déchirant. »