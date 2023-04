Après être passés pour la première fois au-dessus de Hevron, l’année dernière, les avions de Tsahal survoleront cette année, et pour la première fois aussi, la Samarie.

Si le défilé aérien de Yom Haatsmaout est attendu chaque année, il ne passait jamais dans le ciel de Judée-Samarie, jusqu’à l’année dernière.

Après Hevron, c’est au-dessus de Mevo Dotan, Elon Moreh, Itamar et Ariel en Samarie, que voleront les avions de Tsahal qui font la fierté de tout un pays.

Cet acquis est celui du président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, qui se bat depuis quatre ans pour amener ce spectacle symbolique aux citoyens de sa région. Il a remercié Yoav Galant, le ministre de la Défense: »Au bout de 50 ans, la discrimation contre les héros pionniers de Samarie, condamnés chaque année à constater comment le défilé les éviter soigneusement, est finie. Je remercie le ministre de la Défense, Yoav Galant, le Chef d’Etat-major, Herzi Halévy qui ont changé la vision et ont réparé ce qui devait l’être. Le défilé prouve que l’Etat d’Israël est égalitaire et qu’il salue les héros de Samarie ».

Cette année, plus de 100 avions de chasse, hélicoptères de combats, avions de ravitaillement et autres drones participeront à la parade. Ils seront pilotés par des soldats réguliers et de réserve, tournant la page avec les remous causés par les mouvements de protestation de certains pilotes réservistes contre le gouvernement et sa réforme judiciaire, et les menaces de refus de servir.

Des armées étrangères ont été invitées à participer aussi à ce défilé dont celles des Etats-Unis, de l’Angleterre, de l’Allemagne et de l’Italie.