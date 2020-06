Le terroriste qui a été éliminé mardi après avoir tenté d’écraser des gardes-frontières près de Jérusalem s’appelait Ahmad Erekat. Il était le cousin germain du terroriste en complet-cravate Saeb Erakat, secrétaire-général du comité exécutif de l’OLP et chef des « négociateurs » de l’Autorité Palestinienne depuis de nombreuses années.

Après avoir appris la nouvelle, ce dernier a eu le toupet de déclarer : « Mon cousin, qui était aussi le neveu de mon épouse, a été assassiné de sang-froid, et c’est Binyamin Netanyahou qui en porte la responsabilité. Ahmad recherchait la paix (sic). Netanyahou doit se regarder dans le miroir après ce drame, tout comme après l’assassinat d’Iyad Al-Halak. Au lieu d’assister au mariage de sa soeur prévu ce soir, nous avons ramassé les arrangements floraux et les chaises pour les mettre dans la tente de deuil. Lui-même devait se marier dans deux semaines ».

De qui se moque le terroriste? « Assassinat de sang-froid »? « Un pacifiste »? Un homme qui doit assister au mariage de sa soeur le même soir et qui lui-même devait se marier dans deux semaines va-t-il ainsi commettre un attentat en sachant qu’il a peu de chances de s’en sortir vivant? Ou peut-être y a-t-il une autre explication : son cousin Saeb Erekat a fait mardi une longue et virulente déclaration anti-israélienne à propos de la loi de souveraineté, assortie de menaces. Peut-être que son cousin Ahmad l’a entendue et a décidé qu’il fallait tuer quelques juifs.

