L’agence de presse syrienne Sana a annoncé des attaques aériennes simultanées menées contre plusieurs cibles : près de Deir Ez-Zor, au nord-est du pays, dans la région d’As-Sukhna, au centre du pays et à Sweida au sud. L’un des objectifs détruits à Sweida était une fabrique de missiles de haute précision. Selon la chaîne saoudienne Al-Arabiya, ces attaques ont lieu après l’arrivée en Syrie d’un important envoi d’armement en provenance d’Iran. Le bilan non définitif fourni par l’agence syrienne serait de deux soldats syriens tués et des dizaines de blessés. Elle indique aussi que la DCA a « tenté » d’intercepter les missiles attribués à des appareils israéliens.

Photo médias arabes