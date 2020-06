Leah et Simha Goldin ont une nouvelle fois exprimé leur colère après le transfert par le Qatar de 50 millions de dollars vers une banque de Gaza, avec l’autorisation d’Israël. Malgré les « assurances » et la « supervision » on sait que l’organisations terroriste détourne à son compte une partie des sommes destinées à des familles nécessiteuses ou à payer les fonctionnaires. Le Hamas avait menacé de reprendre toutes ses activités terroristes contre Israël au cas ou Doha ne procédait pas à ce versement, ce qui a probablement poussé le gouvernement israélien à céder une nouvelle fois.

Consternés et révoltés par cette pratique qui se poursuit maintenant depuis plusieurs années, les parents du lieutenant Hadar Goldon hy »d ont réagi : « Le gouvernement et Tsahal ont permis le transfert de 50 millions de dollars au profit du Hamas. Netanyahou et Gantz achètent un calme à court terme et abandonnent nos fils. Il s’agit de racket et de capitulation. Six ans après Tsouk Eitan, les parents des soldats envoyés au front doivent se demander si le Premier ministre et celui qui était chef d’état-major à l’époque, qui avaient envoyé Hadar et Oron au combat étaient habilités à le faire? Nous pensons que non! »

La semaine dernière le couple Goldin avait sévèrement critiqué le ministre de la Défense Benny Gantz pour sa décision de ne pas bloquer les transferts de fonds vers Gaza : « Benny Gantz est une grande déception pour nous. Il y a un abîme incompréhensible entre ses déclarations d’avant les élections ses actes… ».

Photo article Hadas Parush / Flash 90