Tous les Francophones qui vivent en Israël avec un salaire ou une retraite en euros l’ont ressenti: le shekel s’est considérablement renforcé par rapport à l’euro pendant l’année qui vient de s’écouler.

L’institut des statistiques israélien a publié aujourd’hui les chiffres concernant l’évolution de la monnaie nationale par rapport aux autres monnaies dans le monde en 2022.

Il apparait que le shekel s’est renforcé de 8.1% par rapport à l’euro, de 7.1% par rapport à la livre sterling et de 14.8% par rapport au yen japonais. Par rapport au dollar, en revanche, il s’est affaibli de 3.8%.

Cette hausse importante du shekel par rapport à l’euro a entrainé une baisse significative du pouvoir d’achat de bon nombre d’Israéliens francophones.

Néanmoins, on assiste depuis quelques semaines à un renversement de tendance et force est de constater que le shekel baisse désormais par rapport à l’euro. Un euro vaut désormais un peu plus de 3.7 shekels. A titre de comparaison, il avait atteint les 3.26 shekels en août 2022. Désormais l’euro vaut plus que le dollar, ce qui n’était pas le cas pendant plusieurs semaines.

Assiste-t-on à une véritable tendance à la baisse du shekel?