Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni cette nuit (jeudi à vendredi), heure israélienne pour discuter de la visite du ministre Ben Gvir sur le Mont du Temple mardi dernier.

Cette réunion a eu lieu à la demande des Palestiniens et a été réclamée entre leur nom par les Emirats arabes unis et la Chine.

Le représentant palestinien, Riyad Mansour, a pris la parole et a attaqué Israël: »Quelle ligne rouge Israël doit franchir pour que le conseil de sécurité dise »ça suffit »? Quand allez-vous agir? Notre peuple perd patience. Ben Gvir, l’extrêmiste israélien est maintenant ministre, il a été condamné pour incitation à la haine et pour soutien au terrorisme et ses positions racistes sont connues. Il n’a pas effectué une visite à Al Aqsa, il met en place le programme extrêmiste qu’il a promu toute sa vie – mettre fin au statu quo. Est-ce que le gouvernement israélien a condamné son acte? non. Il l’a soutenu. Guilad Erdan lui même avait pris d’assaut le lieu lorsqu’il était ministre de la police. Al Aqsa ne tombera jamais. Elle a survécu à Begin, Shamir, Sharon et a gagnera Netanyahou, Ben Gvir et Erdan. Ce conseil doit les arrêter ».

Puis il a ajouté une phrase pleine de sous-entendus: »Ne vous y trompez pas, si le conseil ne les arrête pas, le peuple palestinien le fera ».

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Guilad Erdan, lui a répondu: »Les menaces personnelles du représentant palestinien parlent d’elles-mêmes et doivent être rejetées par le conseil. Si vous avez choisi de gaspiller le temps du conseil de sécurité pour un débat en urgence sur un événement totalement insignifiant comme celui de la visite d’un Juif sur le Mont du Temple, c’est l’occasion de vous faire partager la vérité sur ce lieu. Est-ce que l’un d’entre vous s’est déjà rendu au Kotel? Est-ce que vous vous êtes demandés ce que c’est et d’où lui vient sa sainteté? Le Kotel est le seul reste du Temple qui se trouvait sur le Mont du Temple et qui était le lieu le plus saint pour le peuple juif. Je ne suis pas surpris que vous l’ignoriez. Cela fait des années que les Palestiniens agissent au sein de l’ONU pour effacer tout lien entre le peuple juif et le Mont du Temple ».

Erdan a rappelé les mots d’Abou Mazen: »La Mosquée Al Aqsa et le Saint-Sépulcre sont à nous, les Juifs n’ont pas le droit de les souiller avec leurs pieds sales ». Puis il a interrogé: »Est-ce cela préserver le statu quo? C’est une incitation claire à la haine et une réécriture de l’histoire. Est-ce que là aussi le conseil de sécurité s’est réuni en urgence quand de tels propos ont été tenus? ».

L’ambassadeur a martelé: »Les Juifs ont le droit de visiter le Mont du Temple, chaque Juif! Le simple fait qu’un débat ait lieu ici est une insulte à l’intelligence. Les Palestiniens, au lieu de protéger la sainteté du lieu, l’ont transformé en champ de bataille. Ils utilisent sans cesse les mosquées pour stocker des pierres et des explosifs afin d’attaquer les Juifs et les forces de sécurité ».

Pour finir son intervention, Guilad Erdan a mis une kippa et a récité un passage du livre d’Isaïe: « Et ceux qui viennent à ma sainte montagne et se réjouissent dans ma maison de prière, leurs offrandes et sacrifices sont désirées sur mon autel car ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ».

סיפרתי למועצת הבטחון שלפי היהדות, הר הבית יהיה מקום של תפילה ודו קיום לכל הדתות. למרבה הצער, הר הבית עדיין אינו בית תפילה לכל העמים, אך זו עדיין זכותו של כל יהודי לבקר במקום הקדוש ביותר לעמנו. יהודים ימשיכו לבקר ומי שבאמת תומך בסובלנות דתית חייב לתמוך בכך. pic.twitter.com/OxyOz8rFBL — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) January 6, 2023

L’ambassadeur américain, sur lequel Israël comptait pour contrecarrer toute tentative de décision du conseil de sécurité a déclaré que Washington était »inquiet des pas unilatéraux qui mettent en péril la solution à deux Etats. Les Etats-Unis soutiennent une préservation du statu quo sur les lieux saints à Jérusalem et en particulier sur le Mont du Temple ». L’ambassadeur a rappelé le rôle central que les Etats-Unis souhaitent voir jouer par la Jordanie. »Blinken a appelé clairement chaque partie à faire preuve de retenue, à éviter toute provocation et rhétorique problématique, dans les paroles et dans les actes ».

Le débat a été cloturé sans qu’aucune décision ne soit prise par le Conseil de sécurité.

Dans ce contexte, aujourd’hui (vendredi), l’état d’alerte est maximum sur le Mont du Temple pour les prières musulmanes surtout qu’hier Abou Mazen a appelé les fidèles à se rendre en masse sur les lieux, en répétant le sempiternel refrain de la Mosquée Al Aqsa en danger, menacée par les Juifs.