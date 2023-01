Plus de la moitié des 64 députés qui composent la nouvelle coalition est religieuse ou orthodoxe. De quelle manière ce nouveau rapport de force va influencer le mode de vie des Israéliens. L’État Israël se dirige-t-il vers un état halachique et faut-il en avoir peur ? C’est le sujet du débat de la semaine et pour en parler le Rav Ouri Cherki et Denis Charbit, professeur de sciences politiques à la faculté des Sciences humaines de l’Open University d’Israël.