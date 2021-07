Le rav Eliyakim Levanon, guide spirituel de la région de Samarie a été attaqué par des terroristes alors qu’il était coincé dans un embouteillage avec son véhicule au carrefour de Hawara. Les terroristes se sont approchés de son véhicule et l’ont bombardé de pierres. L’un d’eux, armé d’un marteau, à fait exploser le pare-brise. Le rav Levanon n’a pas été blessé par les éclats et l’arrivée immédiate des forces de sécurité a évité que les choses ne tournent au drame. Le carrefour de Hawara était vendredi matin le théâtre de rassemblements haineux et violents, fête de l’Aïd el-Kebir oblige…

Le conseil régional de Samarie a publié un communiqué exprimant sa solidarité avec le rav Levanon et appelant le ministre de la Défense à assurer la sécurité des Juifs sur les routes.

Photo Nati Shohat / Flash 90