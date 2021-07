Face aux médias nationaux très nettement orientés à gauche depuis des décennies, des journalistes de droite ont décidé de créer une association professionnelle de tendance patriotique. Pour l’instant une centaine de journalistes ont répondu à l’appel. A l’origine de cette initiative, le conseiller en stratégie Ari Galahar et le journaliste Shimon Rilkin. Cette association se veut appartenir au Camp national et soutient notamment l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou. Lors de la cérémonie de lancement à Bené Beraq les initiateurs ont souligné l’importance de s’unir afin d’influer sur l’opinion publique par trop longtemps modelée par les idées de gauche et post-sionistes. Parmi les autres noms connus : Yinon Magal, Boaz Golan, Erez Tzadok et Yaara Zered de la chaîne Aroutz 20, Ariel Kahana (Makor Rishon) ou encore le Dr. Gadi Taub.

Photo Aroutz 7 / libre de droits