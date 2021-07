La Cour suprême a été saisie par l’Etat après la décision stupéfiante d’une juge du district de Jérusalem de faire libérer un terroriste de prison pour l’envoyer en assignation à résidence. Le terroriste est accusé de tentative de meurtre sur la personne d’Elie Rozen, dans le quartier de Shimon Hatzadik de Jérusalem, lors des émeutes du mois de mai.

Malgré les images insoutenables de la tentative de lynchage en groupe, la magistrate a justifié cette indulgence en parlant « d’une vie normative » du terroriste jusqu’au jour des faits et surtout en évoquant « un faux-pas momentané sur une période de treize ans ». Elle n’a peut-être pas su traduire « bouffée délirante » en hébreu. La juge a également parlé de la fête musulmane de l’Aïd El-Adha pour expliquer pourquoi le terroriste pourra être à la maison en famille et non pas derrière les barreaux!

La victime, Elie Rozen, a fait part de sa consternation : « Je suis terriblement choqué de cette décision de libérer cet individu. Il s’agit du principal terroriste dans cette affaire ». Il raconte comment il avait été attaqué par un groupe d’Arabes la haine dans les yeux, comment il avait été roué de coups, y compris sur le visage, et traîné par terre par les cheveux, particulièrement par le suspect en question. « Ils voulaient clairement me tuer », souligne-t-il. Sur la décision de la juge il réagit : « Toute personne devrait être choquée, parce qu’aujourd’hui c’est moi, demain ce sera quelqu’un d’autre (…) C’est terrible, choquant et cela fait peur de savoir qu’un terroriste qui a tenté de tuer un Juif puisse ainsi être libéré deux-trois mois plus tard comme s’il n’avait rien fait… »

Photo Flash 90