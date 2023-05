Le Trésor et les producteurs de lait ont réussi à trouver un accord. Le prix du lait augmentera bien à partir d’aujourd’hui (lundi) mais de 9.3% au lieu des 17.5% prévus initialement.

Par ailleurs, l’augmentation de 1.5% prévue en novembre 2023 dans un accord initialement signé avec le ministre des Finances précédent, Avigdor Liberman, a aussi été annulée.

La prochaine augmentation du prix du lait est prévue pour mai 2024 et sera de 3.1%.

Concrètement, le litre de lait 3% en carton coûte à partir d’aujourd’hui 6.75 shekels au lieu de 6.25 shekels. Le fromage blanc 5% coûte désormais 5.38 shekels les 500g au lieu de 4.98 shekels.

Le ministre Betsalel Smotrich s’est félicité de ce résultat: »Nous avons réussi à freiner de moitié l’augmentation du prix du lait. Cela n’a pas été simple, surtout en raison de l’attitude irresponsable de Lapid et Liberman (signataires de l’accord pendant leur mandat qui permettait l’augmentation de 17.5% au mois de mai 2023, ndlr). Les producteurs de lait avaient leurs revendications mais après de longues négociations, nous avons modéré l’augmentation. Nous remercions les producteurs de lait qui, malgré l’accord signé par Liberman qui les autorisait à augmenter les prix, ont accepté la proposition du ministre des Finances, Betsalel Smotrich, de répartir la hausse des prix sur une plus longue période et ainsi de soulager les consommateurs ».

Le ministre Smotrich a ensuite annoncé que cette mesure était une mesure d’urgence pour parer à l’augmentation prévue en ce 1er mai. Il compte dès à présent effectuer un audit de la chaine de production de lait, afin de trouver le moyen de réduire les coûts de production et ainsi le prix à la vente. Son but affiché est d’ouvrir le marché à la concurrence tout en préservant l’agriculture israélienne.

En outre, Smotrich a signé un décret annulant la taxe sur l’essence. Ainsi, le prix du litre d’essence qui devait augmenter aujourd’hui restera inchangé.