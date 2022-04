Le 1er février 2022, le prix de l’électricité a augmenté de 5.7%. Cette augmentation s’ajoute à celle de nombreux autres produits de base. La facture du ménage moyen israélien a donc considérablement augmenté depuis le début de l’année. Il convient de préciser que cette augmentation du coût de la vie est constatée dans le monde entier.

La semaine dernière, le ministre des Finances, Avigdor Liberman, a annoncé que le gouvernement allait faire un geste pour soutenir les ménages et réduire les droits d’accise sur le pétrole et le charbon. Ainsi, on devrait observer une baisse des prix de l’essence et de l’électricité. Le charbon, matière première utilisée pour produire 23% de l’électricité, a augmenté de 45% en 2022, notamment en raison du conflit entre l’Ukraine et la Russie.

La compagnie d’électricité a donc annoncé aujourd’hui que la subvention étatique entrerait en vigueur au 1er mai et permettrait une baisse de 2.2% du prix de l’électricité.

Ce dernier accusera toujours une augmentation par rapport à 2021 mais de 3.4% contre 5.7% auparavant.

D’après les estimations de l’autorité de l’électricité, si l’Etat n’avait pas réduit les droits d’accise, le prix de l’électricité aurait encore augmenté. Par ailleurs, le renforcement du shekel par rapport au dollar a été un autre facteur qui a permis d’atténuer la hausse du prix ainsi que l’utilisation d’énergies renouvelables et la vente de la station Hagit Est et la baisse du prix du gaz. Sans la conjugaison de ces éléments, le prix de l’électricité aurait augmenté de 10%, selon l’autorité israélienne de l’électricité.