Le 14 mai prochain se tiendra à Turin, en Italie, l’Eurovision. Cette compétition de la chanson fait partie des points culminants de l’année culturelle et demeure l’objet de beaucoup d’attentions.

Israël doit y être représenté par le chanteur Michaël Ben David et sa chanson I.M.

Seulement voilà, à un mois de l’échéance, la participation de l’Etat hébreu à la compétition pourrait être compromise.

La raison? La grève des employés du ministère des Affaires étrangères qui entraine l’impossibilité pour le Shabak d’assurer la sécurité de la délégation israélienne.

Le service public audiovisuel a twitté: »En raison de la grève du ministère des Affaires étrangères, le Shabak ne sera pas en mesure de sécuriser la délégation israélienne à l’Eurovision. A l’heure qu’il est, la délégation israélienne ne participera pas à l’Eurovision 2022 ».

Le porte-parole de Michaël Ben David a réagi à cette annonce: »Le représentant d’Israël à l’Eurovision a bon espoir que le ministère des Affaires étrangères et le Shabak parviennent à trouver une solution et que la délégation israélienne puisse voyager. Michaël travaille dur et passe la plupart de son temps à répéter en vue de l’Eurovision, pour donner le meilleur spectacle et représenter fièrement l’Etat d’Israël sur la plus grande scène du monde ».