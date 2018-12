Soucieux de faire oublier au plus vite l’affaire Khashoggi, le prince-héritier saoudien Mohamed bin Salman a décidé de susciter un événement de dimenson internationale qui marquerait les esprits.

Les médias arabes rapportent que le prince-hériter envisagerait d’organiser la tenue d’un sommet tripartite inédit à Washington entre lui, le président américain Donald et le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Si un tel sommet se tenait, ce serait la première fois que des dirigeants israélien et saoudien de si haut niveau se rencontreraient en public depuis la création de l’Etat d’Israël. Les médias israéliens avaient révélé que Binyamin Netanyahou et Mohamed bin Salman se seraient déjà rencontrés officieusement, notamment en Jordanie.

Mais avant de prendre la décision définitive, le prince saoudien a entamé de nombreuses consultations avec des experts politiques, diplomatiques et militaires de son entourage pour savoir si une telle initiative serait bénéfique pour rehausser son image et celle de son pays ou si cette démarche aurait des conséquences négatives dans le reste du monde arabe.

Contrairement aux monarques saoudiens précédents, Mohamed bin Salman se sent moins lié par le poids de l’Histoire et souhaite se rapprocher d’Israël pour amoins deux raisons: leur ennemi commun qui est l’Iran et tout ce que peut lui apporter Israël dans sa volonté de réformer profondément et moderniser l’Arabie saoudite.

