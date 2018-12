Les terroristes tuent. Le ridicule aussi. Nous ne pouvons encore affirmer qu’il s’agit d’un acte terroriste, voilà ce que ce matin nous entendons en boucle sur nos radios.

Le zig, il était juste fiché. Fiché S. Très défavorablement connu des autorités nous dit-on.

Oui il s’était radicalisé en prison. Il s’était pris de passion pour la religion de paix et d’amour

Oui on devait le cueillir au p’ti matin. Il avait un dossier de folie. 27 condamnations. Style grand banditisme. Bref un profil qu’on n’a pas trop l’habitude de trouver chez un terroriste. La perquisition à son domicile ? C’était pas pour de rire : le zig, il était au cœur d’une enquête pour braquage avec tentative d’homicide.

C’est ballot mais Oui on l’a loupé. Le zig s’était barré.

On a ramassé chez lui du matos. Du sacré matos quand même.

Peu avant 20 heures.

Oui il a surgi. Il a tiré sur tout ce qui bougeait. Tuant. Blessant.

Oui c’était sur un Marché de Noël.

Oui il disposait de grenades et autres joujoux

On ne parle pas d’assaillant terroriste cette fois

Ah ben Non : la prudence s’impose : On ne peut affirmer à cette heure qu’il s’agit là d’un acte terroriste nous dit Laurent Nunez, plus ou moins contredit par la Garde des Sceaux

Cafouillage.

Question : signa-t-il son forfait du nécessaire Allah Ouakbar ?

Des témoins disent que Oui !!!

Mais aujourd’hui plus que jamais, on nous chante que la prudence s’impose

Avez-vous remarqué ? Nul n’a parlé de Loup solitaire. De déséquilibré.

Alors voilà :

D’abord, tentons d’abord de l’attraper. Son frère s’est présenté de lui-même. Son entourage est en garde à vue

Allooooo Daech Allooooooo

C’est plus du jeu.

Si Daech donne plus le La

Peut-être sont-ils pliés en 2 devant nos prudences de vierges effarouchées.

Allooooo Daech

Car si quelqu’un pouvait nous aider à trancher l’épineux dilemme ?

Qu’on nous dise. Sans s’encombrer de scrupules insupportables.

Le zig, là, l’espèce de salaud qui a tué encore des innocents, dites au moins qu’il l’a fait au nom de la religion de paix.

Alloooo Daech ?

Ô Maître de nos agendas. Aux Garde à Vous Nous attendons sagement. Lâchement. Il ne manquerait plus que nous prenions le risque fou de vous mécontenter. Vous et vos affidés.

Sarah Cattan

Source: Tribune Juive