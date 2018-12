Des centaines de personnes ont assisté vendredi matin à l’enterrement de Yossef Cohen hy”d, l’un des deux sous-officiers assassinés jeudi par un terroriste près de Guivat Assaf. Le jeune soldat faisait partie du bataillon orthodoxe Netsa’h Yehouda lié au Na’hal Ha-‘Haredi.

Le rav Eliyahou Meirav, beau-père du soldat (second mari de sa maman) ancien kibboutznik et combattant devenu orthodoxe, a prononcé une oraison particulièrement poignante appelant notamment à l’amour et l’unité entre toutes les composantes de la population.

Daniel Haïk

Parmi l’assistance très émue et venue des tous les horizons se trouvait le journaliste Daniel Haïk qui a confié une réflexion qui mérite d’être partagée:

“J’ai assisté à l’enterrement du sergent Yossef Cohen hy”d. L’une des cérémonies d’enterrement les plus poignantes auxquelles j’ai assisté, Des orthodoxes qui étreignent des soldats, des kippot crochetées qui pleurent aux côtés de kippot noires. Des anciens religieux chantant ‘Ani Ma’amin’ avec des ‘hozrim bi-tshouva’. Et des très forts messages d’unité du peuple d’Israël exprimé par le beau-père du soldat et le général de brigade rav David Zini.

Aujourd’hui, nous sommes à la veille du Chabbat Vayigach lors duquel nous lirons noatmment le passage où Joseph retrouve ses frères et se renoue avec eux. Le sergent Yossef Cohen hy”d et le sergent-chef Yovel Mor-Yossef hy”d sont devenus les symboles de l’unité de notre peuple face à la haine de nos ennemis.

Chabbat Chalom et bessorot tovot!”