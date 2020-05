Le président turc Recep Erdogan s’est rappelé à notre « bon souvenir » en éructant une nouvelle fois contre Israël. Dans un message enregistré à l’occasion de la fête de l’Aïd El-Fitr il a évoqué la question de la loi de souveraineté, pas sur la Chypre du Nord, mais sur la vallée du Jourdain. Avec son insolence coutumière il a déclaré: « Nous n’accepterons ni ne permettrons une quelconque annexion des terres palestiniennes et une atteinte à l’esplanade des Mosquées ».

N’hésitant pas à verser dans la falsification historique il a déclaré: « Je veux revenir et insister sur le fait que Jérusalem et la mosquée sont un lieu saint pour les trois religions et la première direction de prière pour l’Islam, c’est une ligne rouge pour tous les Musulmans du monde ». Pour la précision historique, Mahomet dans un premier temps avait effectivement ordonné la prière musulmane vers Jérusalem tout comme il avait introduit et adapté de nombreuses coutumes juives dans la législation islamique dans le cadre de sa tentative d’amener les Juifs à sa nouvelle religion. Mais voyant que les Juifs ne le suivaient pas il avait décidé que la prière serait dirigée vers la Mecque. Et c’est de là aussi que datent les versets très hostiles aux juifs dans le Coran.

Accusant Israël de « bafouer le droit international », le président turc, grand spécialiste en la matière, a averti « qu’il ne laissera pas que la Palestine soit livrée à qui que ce soit ».

La Turquie déploie d’immenses efforts financiers pour prendre pied dans la partie orientale de Jérusalem en finançant de nombreux projets et associations, sans pour autant que les autorités israéliennes ne réagissent avec la vigueur qui s’impose. Le dictateur néo-ottoman veut se donner l’image de « défenseur de la cause ‘palestinienne' » et de leader du monde musulman, statut très convoité et titre revendiqué par l’Arabie saoudite et l’Iran également.

Photo Mohammed Al Ostaz / Flash 90