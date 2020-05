Des récents propos émis lors d’un cours par le Grand rabbin d’Israël rav Itshak Yossef n’ont pas seulement été dénoncés par les cercles sionistes-religieux mais aussi par certains rabbins séfarades.

Rappelons les faits: lors de son cours traditionnel de samedi soir, le Grand rabbin d’Israël rav Itshak Yossef avait déclaré: « Si le rabbin d’une ville est vraiment un bon rabbin, un vrai érudit (Talmid ‘Hakham), c’est donc qu’il a de bonnes idées, lorsqu’un un père vient lui demander conseil et lui demander dans quelle yeshiva il doit envoyer son fils, dans une lycée-yeshiva ou dans une ‘yeshiva sainte’?(sic) Si c’est un bon rabbin il lui dira: « Dans une ‘yeshiva sainte’ bien entendu! Mais si ce rabbin est un peu ‘comme-ci comme ça’ (assorti d’un geste méprisant) alors il lui conseillera de l’envoyer dans un lycée-yeshiva où il apprendra les matières profanes, je ne sais quoi encore, qu’il fasse le baccalauréat, qu’il fasse des bêtises. Cela dépend beaucoup du rabbin(…)Il faut des rabbins dotés de bonnes idées qui dirigent le public vers les ‘yeshivot saintes' ». Lors de ce cours auquel assistait le nouveau ministre des Cultes, le rav Yaakov Avitan (Shass), le rav Itshak Yossef lui a demandé de nommer « des bons rabbins de villes ».

Lundi matin, les rabbins de l’Union des Sages du Maghreb en Erets Israël ont fermement réagi. Dans une lettre adressée au rav Itshak Yossef, les signataires de la lettre, rav Yehouda Shloush et rav Rephaël Delouya écrivent: « nous avons été stupéfaits de votre attitude méprisante envers les lycées-yeshiva dans lesquelles vous dites qu’on apprend des bêtises. Alors, sans parler du style grossier, voici quelques faits: aujourd’hui, de nombreux rabbins et juges rabbiniques, directeurs de yeshivot ou occupant des postes à responsabilité sont issus de ces lycées-yeshiva. Ils ont acquis à la fois une érudition toranique et une culture générale. Leur sagesse n’a rien à envier à ceux qui ont étudié dans les yeshivot que vous appelez ‘saintes’ c’est à dire sans enseignement profane. par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a aujourd’hui une crise dans ces yeshivot du monde ‘haredi dans lesquelles il y a un taux non négligeable de désaffections et une jeunesse un peu perdue. Et comme le disait il y a quelques mois le maire d’Elad ‘qu’il n’y a presque pas une seule maison où il n’y a pas de mort spirituel. Et tout cela, sans parler du taux de pauvreté dans notre population à cause de cette politique de rejet des études profanes. L’ignorance parmi la jeunesse orthodoxe est grande et hélas, trop de gens doivent se contenter de petits métiers et dépendre des services sociaux. Et certains restent même finalement sans Torah ni bonne conduite.

Plus loin, le rav Shloush écrit: « Nous nous serions attendus d’un homme de votre sature qui entend représenter les sages séfarades, d’agir pour réparer cette anomalie, justement dans ces ‘yeshivot saintes’. Mais au lieu de cela, vous avez choisi d’adopter la ligne lituanienne et en plus, vous vous êtes attaqué aux lycées-yeshiva où l’on apprend à la fois la Torah et les matières profanes. Rappelons à cette occasion que le premier qui ouvrit un lycée-yeshiva en Israël fut le Grand rabbin d’Israël, le rav Bentsion Méir ‘Haï Ouziel zatsal.

Plus loin dans leur lettre, les deux rabbins rapportent des citations du Talmud encourageant l’étude de la Torah en même temps que l’acquisition d’un métier.

Ils concluent: « Nous sommes attristés de voir qu’un guide de votre stature se permette ainsi de se moquer d’un large public et de ses rabbins pour le fait d’avoir choisi ces institutions éducatives tout à fait valables ».

