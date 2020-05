Mise à jour: les juges ont rejeté la requête de la famille du terroriste. Sa dépouille restera en Israël jusqu’à nouvel ordre

Une bien “étrange” séance se déroulait lundi matin à la Cour suprême : les juges se penchaient sur la requête de la famille d’un terroriste mort, et qui exige que lui soit restitué la dépouille de ce dernier. Mohamed Tariq Ibrahim Dar Youssef avait assassiné Yotam Ovadia hy’’d au mois d’août 2018 dans le village d’Adam près de Jérusalem.

Tal Tahal-Ovadia, la veuve de la victime était arrivée au tribunal accompagnée de proches mais aussi de membres du forum Bo’harim Ba’haïm et Im Tirtsou pour protester contre une éventuelle décision des juges en faveur de la famille du terroriste.

Sans la salle d’audience elle a dit : « Depuis cette maudite nuit, ma vie et celle de mes enfants n’est plus la même. Mon fils aîné avait deux ans et demi et le petit était âgé de six mois. Ils grandiront sans connaître leur père qui les aimait tant et faisait tout pour eux (…) Nous portons cette horrible cicatrice partout où nous allons. Les jours ne sont plus des jours et les nuits ne sont plus des nuits. Le terroriste a sauvagement assassiné mon mari uniquement parce qu’il était juif. Alors je suis là pour exprimer ma douleur, ma colère et mon refus catégorique de voir la dépouille de ce terroriste rendue à sa famille. Je ne comprends même pas que l’on puisse permet à ces familles de saisir les tribunaux israéliens (…) Je n’ose pas imaginer que cet homme ignoble puisse avoir des obsèques grandioses avec des foules hystériques et de l’incitation qui encouragera d’autres actes de ce genre. Le terroriste sera naturellement qualifié de ‘shahid’ ou de ‘fiancé’ et lors de son enterrement on distribuera des bonbons et des confiseries. Je suis là pour que le ministre de la Défense Benny Gantz ainsi que les juges se réveillent …».

Pour Im Tirtsou et Bo’harim Ba’haïm, le fait même d’un débat à la Cour suprême sur une telle question constitue une grave ingérence dans la politique du gouvernement face au terrorisme. Les juges de la Cour suprême n’ont aucune compétence à traiter ce genre de questions… »

Photo famille