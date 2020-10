Situation délicate pour Israël qui entretient de fructueuses relations avec l’Azerbaïdjan (il est son premier fournisseur d’armes !) mais qui tient à ses relations plus récentes avec l’Arménie. Sur fond de très violents combats dans la région séparatiste du Nagorny-Karabakh entre les armées azérie et arménienne, le président Reouven Rivlin et son homologue arménien Armen Sarkissian se sont entretenus au téléphone. Cette initiative est venue du président arménine, après le rappel de l’ambassadeur arménien en Israël pour consultations, en signe de protestation contre la vente d’armes israéliennes à l’armée azérie.

Reouven Rivlin et Armen Sarkissian ont évoqué les relations et la coopération entre les deux pays. Le président israélien a exprimé sa peine de voir ce vieux conflit redémarrer et a déploré les victimes des deux côtés. Reouven Rivlin a rappelé à son interlocuteur qu’Israël entretient des relations de longue date avec l’Azerbaïdjan mais que la coopération entre les deux pays n’est pas dirigée contre un quelconque autre pays. Il a indiqué au président arménien qu’Israël est intéressé au développement de ses relations avec l’Arménie et se tient prêt à apporter une aide humanitaire. Il a exprimé sa joie de l’ouverture d’une ambassade d’Arménie en Israël il y a une année et a espéré le prochain retour en Israël de l’ambassadeur d’Arménie.

L’ambassadeur arménien, Armen Smbatyan, toujours à Erevan, a estimé que l’approvisionnement en armes israéliennes à l’Azerbaïdjan cessera dans les jours qui viennent, au vu des combats meurtriers au Nagorny Karabakh. Il aurait même eu une promesse en ce sens de la part de sources en provenance du gouvernement israélien.

