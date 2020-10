Knesset : initiative pour renverser Binyamin Netanyahou

Le député Boaz Toporowsky (Yesh Atid-Telem), aidé d’autres députés, est en train de collecter des signatures pour arriver à une majorité qui pourrait renverser le gouvernement Netanyahou, dans le cadre d’une motion de censure qui serait déposée lundi, jour d’ouverture de la session d’hiver de la 23e Knesset.

Selon ce « plan », un nouveau gouvernement serait formé avec Yaïr Lapid à sa tête et le soutien de Yesh-Atid-Telem, de Bleu-Blanc, du Parti travailliste, d’Israël Beiteinou et de Yamina. Meretz et la Liste arabe unifiée soutiendraient de l’extérieur, pourvu que Binyamin Netanyahou soit déchu.

Sur le papier, une telle coalition – même hétéroclite – pourrait se former car elle obtiendrait 47 députés auxquels se rajouteraient les 18 députés de Meretz et de la Liste arabe, donc 65 députés au total. Mais ils est fort douteux que Yamina accepte de faire tomber ce gouvernement autrement que par des élections, ce qui ferait donc baisser le chiffre à 60 députés. Par ailleurs, Bleu-Blanc est tenu par les accords de coalition avec le Likoud.

Photo Miriam Alster / Flash 90