Le ministre de la Défense Benny Gantz a signé quatre ordonnances administratives de confiscation d’avoirs versés par le Hamas et de l’Autorité Palestinienne sur les comptes de terroristes détenus ou à des familles de terroristes. Ce sont en tout 180.000 shekels qui sont ainsi bloqués, dont une partie était destinée à la mère d’Abdel Rahman Idriss Mahmad, terroriste arabe israélien qui avait assassiné la petite Haya-Zissel Bar-On, hy »d, nourrisson de trois mois et une ressortissante étrangère lors d’un attentat à la voiture-bélier à Jérusalem en 2014. Cette politique initiée par l’ancien ministre de la Défense Naftali Benett est appliquée conjointement par le ministère de la Défense, le Centre national de lutte économique contre le terrorisme, le Shin Bet, les Renseignements militaires (Aman), la police, le ministère des Affaires étrangères et d’autres services.

Ces sommes confisquées font partie de la politique méthodique pratiquée par l’Autorité Palestinienne et le Hamas qui versent des salaires de récompense aux terroristes détenus en Israël ou aux familles de terroristes morts, avec une grille progressive en fonction de l’ampleur der l’attentat qu’ils ont commis et du nombre de victimes juives. A chaque fois que la question est soulevée sur le plan international, les dirigeants « palestiniens » refusent catégoriquement de renoncer à cette pratique immorale, qui, il faut le rappeler, s’effectue en partie avec l’argent de l’aide « humanitaire » internationale !

Il faut souligner que depuis son entrée en fonction, Benny Gantz a suspendu à plusieurs reprises cette politique mise en place par son prédécesseur, probablement « pour apaiser l’AP ». Cette politique comprend aussi des mesures de rétorsion contre les banques qui abritent des comptes de terroristes détenus ou de familles de terroristes sur lesquels l’AP et le Hamas versent leurs salaires. Les dirigeants de ces banques se sont déjà plaints auprès des organisations terroristes afin qu’elles cessent ces pratiques, mais en vain.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90