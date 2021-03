Le président de l’Etat Reouven Rivlin a évoqué les élections qui se dérouleront mardi et a annoncé que cette fois-ci, l’hypothèse d’un gouvernement d’union est faible et qui n’agira pas dans ce sens comme il l’avait fait lors des dernières élections. Il a expliqué cette décision par le fait qu’il y a selon lui plusieurs parts qui se présentent comme partis de pouvoir. Rivlin a également fait savoir qu’il n’entamera pas les consultations avec les différents partis avant l’annonce des résultats officiels, c’est à dire le 31 mars, avant de désigner celui qui sera chargé de former le prochain gouvernement.

Avec une certaine ironie, Reouven Rivlin a indiqué qu’il est devenu le président israélien le plus expérimenté en élections, puisqu’il s’agit de la sixième à laquelle il participe depuis le début de son mandat. Celle-ci sera d’ailleurs la dernière pour lui puisque son mandat s’achève au mois de juillet.

Photo Flash 90