Le parti Ra’am de Mansour Abbas, avec les quatre sièges qui lui sont crédités dans les derniers sondages pourrai être celui qui décidera si Binyamin Netanyahou pourra former une coalition, un scénario que le Premier ministre préférerait ne pas avoir à affronter. Après avoir déclaré qu’il est ouvert à des propositions de la part de partis de gauche, Mansou Abbas a dit dimanche soir que c’est le résultat des urnes qui lui dictera sa position et que « sous certaines conditions, il envisagerait un soutien à un gouvernement de droite ». Comme tous les autres candidats, Manous Abbas a assuré que l’objectif sera d’éviter absolument la tenue de 5e élections. Il a indiqué qu’il proposera un programme détaillé de mesures à prendre en faveur de la population arabe israélienne et avec une certaine franchise a dit qu’il ira avec celui qui lui donnera le plus !

Sur les dernières déclarations du Premier ministre disant qu’il ne s’aidera en aucun cas des voix de Mansour Abbas, ce dernier a dit : « Attendons de voir où les électeurs arabes m’auront placé et où seront situés les autres partis. Une fois que les résultats seront définitifs nous verrons quelles sont les positions réelles de chacun. Les politiciens disent un jour une chose et le lendemain ils peuvent dire l’inverse, lorsqu’il s’agit d’arriver ou de rester au pouvoir ».

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90