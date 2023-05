L’ouverture de la session parlementaire d’été à la Knesset a été marquée par l’accueil du président du Congrès américain, le républicain Kevin McCarthy. Effectuant son premier voyage à l’étranger depuis qu’il a été élu en janvier 2023, il a affirmé dans son allocution: »Je ne voudrais pas être ailleurs qu’ici, avec vous mes chers amis ».

La séance s’est ouverte par un discours du Premier ministre, Binyamin Netanyahou. »Israël n’a pas de meilleur ami dans le monde que les Etats-Unis. Nous sommes heureux de cette amitié », a déclaré Netanyahou avant de saluer le fait que la délégation qui accompagne McCarthy est composée de représentants des deux partis, témoignant que le soutien américain à Israël n’est pas une question partisane.

Netanyahou a évoqué la menace iranienne et a raconté en avoir parlé en tête à tête avec McCarthy: »Nous ne laisserons pas l’Iran nous encercler avec un étau terroriste. Ni en Syrie, ni au Liban, ni en Judée-Samarie. Nous ne laisserons pas l’Iran s’installer à nos frontières et nous ferons tout pour l’empêcher de posséder l’arme nucléaire ». L’élargissement des Accords d’Avraham a aussi été à l’ordre du jour de la rencontre préalable entre les deux hommes: »Je suis persuadé que sur ce sujet aussi, l’élargissement du cercle de paix, nous pourrons réussir avec l’aide des Etats-Unis », a déclaré Netanyahou à la tribune de la Knesset.

Le Premier ministre s’est aussi exprimé sur la réforme judiciaire avec en fond, les critiques sévères de l’administration Biden et le refus de ce dernier de recevoir le chef du gouvernement israélien à la Maison Blanche. Netanyahou a déclaré en anglais puis en hébreu: »Mes amis sont décidés à parvenir au consensus le plus large possible au sujet de la réforme judiciaire qui est au coeur du débat en Israël ». Puis il a ajouté: »La majorité des citoyens israéliens comprennent qu’il est nécessaire de réformer le système judiciaire afin de rétablir l’équilibre souhaité entre les pouvoirs, comme dans toute démocratie. C’est ce qu’ont exprimé les électeurs qui ont accordé une majorité de 64 mandats à la coalition que je dirige. Nous avons vu ce soutien, jeudi dernier, lors de la grande manifestation à laquelle ont participé des centaines de milliers de personnes à Jérusalem. En face, nous voyons des manifestations régulières. C’est la preuve d’une démocratie bien vivante. Nous nous dirigeons vers un accord entre tous les partis sur ce sujet, qui est important pour l’avenir de notre démocratie. J’ai toujours appelé au dialogue. Je crois qu’avec de la bonne volonté de la part de toutes les parties, nous pouvons parvenir à un accord ».

Après Netanyahou, c’est Yaïr Lapid, le chef de l’opposition, qui est monté à la tribune: »Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’Israël demeure une démocratie vivante, un lieu de liberté d’expression, de liberté de culte, de protection des minorités, de liberté de la presse, avec un système judiciaire fort et indépendant. En d’autres termes, un Etat que les Etats-Unis pourront fièrement continuer à appeler leur ami ou leur allié ». S’adressant à McCarthy, Lapid a déclaré: »Au nom de la Knesset, au nom de l’opposition en Israël, merci pour le leadership des Etats-Unis, merci pour son soutien et pour son amitié ».

Puis Kevin McCarthy a prononcé une allocution. C’était la première fois depuis 25 ans, qu’un membre du Congrès américain s’exprimait devant la Knesset. »L’histoire d’Israël est une histoire de survie. De guerre contre le terrorisme. De pionniers. D’une promesse. De famille. De liberté. De foi en Dieu. C’est une histoire qui a fait fleurir le désert et qui a construit une économie innovante et une histoire d’espoir, qui est une source d’inspiration, jusqu’à aujourd’hui, pour des millions de personnes dans le monde, y compris pour les Américains, mon peuple. Si nous restons unis, les forces de la démocratie seront toujours plus fortes et gagneront. C’est le secret de nos relations. Nous sommes les deux seuls Etats dans l’histoire à avoir été créés sur la base de la liberté et de l’égalité entre tous les hommes. Nos valeurs sont vos valeurs. Nos rêves sont vos rêves. L’Amérique est reconnaissante pour son amitié avec Israël. Nous sommes une meilleure nation grâce à cela, et nous ne devons jamais l’oublier. Je crois qu’une meilleure période attend Israël pendant laquelle le lien permanent entre nous sera prouvé. Tant que je serai à mon poste, l’Amérique continuera de soutenir pleinement Israël ».