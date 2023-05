Chaque année depuis 10 ans maintenant, le fonds Berechit attribue un prix à une personnalité exceptionnelle qui s’est démarquée par ses succès et son apport à l’humanité sur la base de valeurs identifiées avec le peuple juif.

Ce prix Genesis (Berechit) est assimilé à un »prix Nobel juif ». Il avait été remis l’année dernière à Albert Bourla, PDG de la compagnie Pfizer.

Le directeur du fonds Berechit a expliqué le choix de Barbara Streisand comme lauréate cette année: »C’est un grand honneur de remettre le prix à Barbara Streisand, l’une des chanteuses les plus aimées au monde. Pendant les six dernières décennies, elle a atteint des publics variés à travers le monde avec son talent particulier. Par-dessus tout, Barbara a consacré son temps à plusieurs objectifs importants, partout où elle constatait de l’injustice. Son engagement pour améliorer le monde lui vient de ses valeurs juives et de son identité ».

Le prix est assorti d’une récompense financière d’un million de dollars. Comme le veut la tradition, Barbara Streisand fera don de cet argent à des associations à but non lucratif. Elle a choisi de soutenir des associations de protection de l’environnement, de promotion pour la santé des femmes, de lutte contre les informations mensongères et d’aide aux Ukrainiens.

Le prix lui sera remis en octobre à Los Angeles.

L’épouse du Président israélien, Mihal Herzog, a félicité Barbara Streisand: »Barbara est une chanteuse et une actrice fabuleuse mais elle est aussi une femme influente dans le monde de la culture. Elle a été un modèle des femmes dans le monde, une amie sincère d’Israël et un exemple de leadership juif ».